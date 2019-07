Fed Day e non solo: test Pil per Italia e Ue, raffica di trimestrali

Titta Ferraro 31 luglio 2019 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

Ultimo giorno del mese di luglio decisamente ricco di appuntamenti. In mattinata focus sul PIL dell'area euro, che dovrebbe confermare il rallentamento della crescita nel secondo trimestre dell'anno (+0,2% t/t e +1% annuo). In arrivo anche i dati su inflazione e disoccupazione, sempre Ue. IN Italia attesa per il Pil del secondo trimestre, con il rischio di un ritorno in territorio negativo (consensus -0,1% t/t dopo +0,1% del primo trimestre 2019). In serata riflettori tutti puntati sulla Federal Reserve, con analisti che vedono un taglio dei tassi di 25 punti base.Sul fronte trimestrali, dopo i dati diffusi stamattina da BNP Paribas e Credit Suisse, si apre la stagione delle trimestrali bancarie anche in Italia con Intesa Sanpaolo. Conti trimestrali anche per Mediobanca e FCA.