Fca vola in Borsa, analisti dicono buy anche se si va verso cancellazione dividendo

Titta Ferraro 6 aprile 2020 - 18:10

MILANO (Finanza.com)

Titoli della galassia Agnelli avanti tutta oggi con +8,16% per Exor e +6,71% di FCA. L'ottimismo dettato dagli ultimi dati sui contagi su entrambe le sponde dell'Atlantico ha sospinto i titoli automotive, tra i più penalizzati dal lockdown.Intanto FCA ha riprogrammato l’assemblea annuale dei soci che slitta di due mesi. L'assemblea convocata per il 16 aprile 2020 verrà rinviata all’ultima parte di giugno 2020, decisione in linea con quanto fatto da altri costruttori alla luce del protrarsi dell’epidemia da COVID-19. La decisione ha anche come conseguenza il rinvio della delibera sul dividendo ordinario 2019 di € 1,1 miliardi comunicato all’epoca della conclusione del Combination Agreement con PSA.Equita conferma buy su FCA e ritiene che lo scenario più probabile è quello della cancellazione o il rinvio almeno del dividendo ordinario sia di Fca che di Psa.Più categorica Fidentiis, anch'essa buy su FCA, che prevede che il Lingotto, così come PSA, annullerà il dividendo ordinario 2019.