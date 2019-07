Fca vola a +4%, ebit adj centra attese. Confermata guidance 2019

Titta Ferraro 31 luglio 2019 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

FCA chiude il secondo trimestre 2019 con un utile netto delle continuing operation a 0,8 miliardi di euro, utile netto adjusted a 0,9 miliardi di euro, EBIT adjusted a 1,5 miliardi di euro e margine al 5,7%. Nel dettaglio l'ebit adjusted di 1,53 mld è sostanzialmente in linea con gli 1,52 mld delle stime di consensus Bloomberg. I ricavi di 26,7 mld sono invece sotto i 27,67 del consensus.Sulla base dei forti risultati del secondo trimestre, si legge nella nota di Fca, vengono confermati gli obiettivi per il 2019. “Continua la forte performance in Nord America e in LATAM. La robusta domanda per i nostri nuovi prodotti ed i passi compiuti per gestire con disciplina le nostre attività hanno generato la spinta per conseguire i target del 2019”, rimarca il ceo di FCa, Mike Manley.Forte reazione del titolo in Borsa con un balzo di oltre il 4% a 12,20 euro.