Fca: via libera alla linea di credito da 6,3 mld garantita da Sace

Valeria Panigada 25 giugno 2020 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha ottenuto la linea di credito da 6,3 miliardi di euro, garantita per l'80% da Sace, per la controllata Fca Italy, nell’ambito del Decreto Liquidità emanato dal governo. Il finanziamento a tre anni è stato concesso da Intesa Sanpaolo. "Il 100% delle risorse che fanno parte di questo accordo sarà indirizzato al nostro business in Italia", afferma Fca nella nota stampa, ribadendo il proprio impegno nell’implementazione del piano di investimenti per l’Italia, per oltre 5 miliardi di euro fino al 2022.“È un’operazione di sistema con la quale si punta a preservare e rafforzare la filiera automotive italiana e a rilanciare gli investimenti, l'innovazione e l'occupazione in un settore strategico per il futuro economico e industriale del Paese - ha commentato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri - Il Governo verificherà l’attuazione degli impegni assunti da Fca Italy in questa direzione”.