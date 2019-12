Fca: vendite giù in Europa a novembre, -15,8% per Jeep

Daniela La Cava 17 dicembre 2019 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Ancora un mese di vendite in ribasso per Fca in Europa. Secondo i dati diffusi stamattina dall'Acea, le immatricolazioni nell’area UE+Efta del gruppo italo-americano hanno registrato a novembre una moderata flessione dell'1,6% a 67.739 veicoli, facendo peggio del mercato che è salito del 4,5 per cento. Cali a doppia cifra nel mese in esame per Jeep che ha registrato un -15,8 per cento. Giù anche la quota di mercato di Fca che è scesa dal 5,9% al 5,6 per cento.In rosso anche il saldo dei primi 11 mesi dell'anno, con una contrazione dell'8,7% e una quota di mercato che è calata dal 6,6% al 6 per cento.