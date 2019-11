Fca torna a salire in Borsa, sorpassata quota 14 euro

Daniela La Cava 1 novembre 2019 - 13:56

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio in calo, Fca ha ripreso la sua corsa a Piazza Affari. A metà seduta il titolo, che negli ultimi giorni ha messo a segno un proprio rally in scia alla conferma delle trattative per una fusione alla pari con i francesi di Peugeot, guadagna l'1,7% a 14, 17 euro e si allontana dai minimi di giornata toccati a quota 13,7 euro."Dal giorno del primo rumour si è verificata una redistribuzione del valore da Psa (-2 miliardi) a Fca (+3,4 miliardi) per effetto dei termini del deal - segnalano gli esperti di Equita -. Di fatto il mercato al momento non considera le sinergie".