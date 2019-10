Fca strappa a +10%, verso fusione con Peugeot

Titta Ferraro 30 ottobre 2019 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Balzo del 10% a 12,88 euro per il titolo FCA che cavalca le novità sul fronte M&A. Fca ha infatti confermato colloqui avanzati con Peugeot in vista di una fusione. PSA e Fiat Chrysler Automobiles hanno confermato che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità. Le indiscrezioni del Wall Street Journal di ieri sera aggiungevano che si lavora a una fusione alla pari e si sarebbe già discusso anche di ruoli ai vertici del nuovo gruppo: l'amministratore delegato di Peugeot, Carlos Tavares, diventerebbe il nuovo amministratore delegato con John Elkann - attuale presidente di Fca - che manterrebbe la stessa carica nel nuovo gruppo.Lo scorso giugno era tramontata la trattativa tra Fca e Renault, che anche in quel caso verteva su una possibile fusione alla pari.