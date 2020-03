Fca sprofonda ai minimi dal 2017 e -18% Ytd, mercato auto a rischio deterioramento nei prossimi mesi

Titta Ferraro 2 marzo 2020 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Fioccano le vendite a Piazza Affari e tra i titoli più penalizzati risulta anche FCA. Il titolo del colosso auto cede oltre il 4% a quota 10,78 euro, viaggiando ai minimi dal 2017. Da inizio anno il titolo segna una flessione di oltre il 18% e l'aumento dell'emergenza coronavirus sta alimentando le attese di un forte rallentamento del mercato auto a livello globale.Intanto a febbraio il mercato francese di auto+LCV, che rappresenta circa il 10% dei volumi annuali per FCA più la futura sposa PSA, è calato del 2% su base annua. PSA ha sovraperformato (+2%), mentre FCA ha sottoperformato (-18% 9 mila unità con tutti i brand in calo. "Ci aspettiamo un peggioramento nei prossimi mesi in funzione dell'evoluzione del COVID-19", rimarca Equita SIM.