Fca: sotto la lente merger con Psa su rumors Antitrust Ue

Daniela La Cava 8 luglio 2020 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

Per Fca uno dei temi caldi resta la fusione con Psa. Secondo quanto si apprende dalla stampa, l'antitrust dell'Ue avrebbe esteso il termine per il risultato dell'indagine sul posizionamento dei due gruppi nel segmento dei minivan, facendolo slittare dal 22 ottobre al 13 novembre.Fidentiis conferma la sua view positiva su Fca (rating buy) perchè ritiene che "i prezzi attuali non incorporano il valore potenziale delle sinergie derivanti dalla fusione con Psa (superiore a 3,7 miliardi di euro) e le azioni sono attualmente negoziate con uno sconto del 14% rispetto al concambio con Psa (0,574 azioni Psa per ciascuna azione Fca, dopo la distribuzione del dividendo straordinario di 5,5 miliardi da parte di Fca, e di azioni Faurecia per un valore di 2,2 miliardi da parte di Psa).Intanto a Piazza Affari Fca perde terreno, mostrando una flessione di circa l'1,8% a 8,83 euro.