Fca: sospesa la produzione in Nord America, in corso valutazione su guidance

Valeria Panigada 19 marzo 2020 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha deciso di sospendere la produzione negli stabilimenti in Nord America a partire da oggi e fino alla fine di marzo. Durante questo periodo di sospensione produttiva, verranno implementate azioni per facilitare le misure concordate dalla task-force congiunta tra la UAW (United Auto Workers, il sindacato dei lavoratori nel settore auto) e i costruttori e verranno apportati interventi alle attività produttive per facilitare i cambiamenti concordati, tra cui strutture e orari dei turni e interventi di igienizzazione intensificati."Mentre ci concentriamo sulla salute e sicurezza dei nostri lavoratori stiamo anche valutando l’impatto sulla nostra attuale guidance finanziaria di tutte le misure assunte all’interno della società e delle condizioni macroeconomiche collegate all’emergenza coronavirus - ha detto l'amministratore delegato Mike Manley - Forniremo un aggiornamento sulla nostra guidance finanziaria quando avremo completato tale valutazione e avremo sufficiente visibilità sulle condizioni di mercato".