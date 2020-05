Fca scende dell'1% a Piazza Affari, antitrust UE deciderà il 17/6 su ok a fusione con Psa

Titta Ferraro 12 maggio 2020 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Segno meno oggi per Fca (-1,06% a 7,55 euro) che viaggia nelle posizioni di coda del Ftse Mib. Gli investitori guardano all'antitrust europeo che entro il 17 giugno deciderà se approvare la fusione alla pari tra FCA e PSA.L'antitrust può approvare con o senza condizioni o aprire un’indagine che può durare 4 mesi. "Il principale ostacolo per noi riguarda la posizione negli LCV in quanto congiuntamente hanno una quota di mercato di quasi il 50% in Italia e ben superiore al 40% in Francia", rimarca Equita SIM.