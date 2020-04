Fca sbanda (-3,8%), marzo da incubo per vendite auto

Titta Ferraro 1 aprile 2020 - 17:59

MILANO (Finanza.com)

Molto deboli oggi i titoli della galassia Agnelli. La peggiore è stata Exor con quasi -7,5%, peggior titolo di tutto il Ftse Mib. Male FCA (-3,79% a 6,323 euro) che paga i deboli riscontri delle immatricolazioni in Francia a marzo in attesa dei dati italiani in arrivo stasera. Intanto Fca, nel corso di una videoconferenza con le organizzazioni sindacali alla presenza dello Chief Operating Officer (COO) di FCA per l’area EMEA Pietro Gorlier, ha confermato il piano industriale e il percorso di fusione con Psa, che certamente subiranno un ritardo data la situazione dettata dall’emergenza COVID-19.