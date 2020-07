Fca ribadisce tempistica fusione con PSA: obiettivo diventare unica società entro I trimestre 2021

Valeria Panigada 31 luglio 2020 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ribadisce in occasione dei conti l'obiettivo di fusione con PSA entro il primo trimestre del 2021. "La crisi del Covid-19 ha sottolineato ulteriormente la logica stringente della fusione tra Groupe PSA e FCA - si legge nella nota odierna - Il lavoro di entrambi i team per portare a termine la fusione è proseguito a ritmo sostenuto e prevediamo di raggiungere l’obiettivo di diventare un’unica società entro il primo trimestre 2021". Le approvazioni antitrust sono già state ottenute in 12 delle 22 giurisdizioni coinvolte. Fca non prevede che l’indagine avviata dalla Commissione europea possa causare ritardi nelle tempistiche della fusione.