Fca: rete italiana pronta a ripartire il 4 maggio

Daniela La Cava 30 aprile 2020 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

La rete italiana di Fca (concessionarie e officine autorizzate) si stanno attivando in vista della riapertura prevista per lunedì 4 maggio. Lo si legge in un comunicato di Fca nel quale si precisa che la rete di vendita e post-vendita applicherà un protocollo di sicurezza e salute (elaborato insieme al gruppo Fca con l’aiuto dal virologo Burioni), con cui pianificare una riapertura in linea con le ultime prescrizioni emanate dal Governo.Il protocollo, precisa ancora la nota, ricalca quanto già definito dall’accordo siglato lo scorso 9 aprile tra Fca e le organizzazioni sindacali nazionali e si avvale del supporto dell’ente ambiente, salute & sicurezza di Fca, del brand Mopar, del Business Center Italy e dei principali virologi italiani, tra cui il professore Burioni dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano.