Fca: quattro miliardi sul Sud America (La Repubblica)

Titta Ferraro 24 maggio 2019 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Trasferta sudamericana per John Elkann e Mike Manley per ricordare i 100 anni di presenza Fiat in America Latina. Fca ribadisce l’impegno del gruppo per gli stabilimenti dei due Paesi: poco meno di 4 miliardi di euro impegnati da Fca e dai fornitori per migliorare gli insediamenti. Ieri, come si legge oggi su La EEpubblica, Elkann ha incontrato a Brasilia il nuovo capo dello Stato Jair Bolsonaro, che ha vinto le elezioni sostenuto dai partiti di destra. Mercoledì, a Buenos Aires, era stato ricevuto dal presidente Argentino Luis Macrì. Un viaggio per sottolineare la storica presenza in Sudamerica.Fpcus soprattutTo sul Brasile dove la produzione garantirà il lavoro a 1.200 nuovi dipendenti e servirà a realizzare, a regime, 400 mila motori all’anno da esportare anche in Europa. In tutto Fca investirà in Brasile 2 miliardi di euro entro il 2024. Complessivamente in Sudamerica l’investimento sarà vicino ai 4 miliardi e dovrà servire al lancio di 25 tra nuovi modelli e restyling in cinque anni.