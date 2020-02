Fca: proposto dividendo di 0,70 euro per azione, assemblea convocata il 16 aprile

Valeria Panigada 26 febbraio 2020 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha deciso di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di undividendo pari a 0,70 euro per azione ordinaria, corrispondente ad una distribuzione complessiva di circa 1,1 miliardi di euro. La distribuzione del dividendo, a valere sull’utile di esercizio 2019, sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea convocata per il 16 aprile. In caso di via libera, il calendario sarà il seguente: ex-date 20 aprile, record date 21 aprile e data di pagamento 5 maggio.