Fca pronta a infrangere soglia 15 euro: oggi assemblea per via libera a Stellantis

Daniela La Cava 4 gennaio 2021 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

Fca si muove in rialzo a Piazza Affari nel giorno in cui si terrà l'assemblea straordinaria degli azionisti per l’approvazione della fusione con Peugeot. In attesa dell’assemblea, che si terrà da remoto a partire dalle ore 14:30 e che sancirà la creazione di Stellantis, il titolo del gruppo guidato da Mike Manley sale di circa il 2%, mettendo nel mirino la soglia di 15 euro in questo avvio di 2021. Per quanto riguarda le tempistiche future, secondo la stampa a seguito dell'approvazione della fusione, la chiusura dell'accordo potrebbe avvenire già alla fine di gennaio, e quindi in anticipo rispetto a quanto programmato (fine primo trimestre 2021)."Con l'approvazione della fusione e la chiusura dell'accordo, gli azionisti di Fca dovrebbero incassare 2,9 miliardi di euro di dividendi straordinari, mentre la distribuzione delle azioni di Faurecia agli azionisti di Fca e Psa dovrebbe avvenire in un secondo momento", scrivono gli analisti di Intesa Sanpaolo che confermano la raccomandazione buy (acquistare) e il target price di 16 euro su Fca. Gli esperti della banca pongono inoltre l'accento sulle indiscrezioni riportate a mercati chiusi lo scorso 30 dicembre da Bloomberg secondo le quali Fca ha ricevuto una richiesta di prendere in considerazione una proposta di acquisto alternativa (in opposizione alla fusione proposta di formare Stellantis) da Frank B. Rhodes Jr., pronipote del fondatore di Chrysler Walter P. Chrysler. In particolare, la proposta suggerisce che, oltre a un prezzo in contanti da negoziare e un di tutto il debito esistente, gli azionisti riceverebbero il diritto di acquisire azioni dell'entità acquirente se dovesse essere resa pubblica in futuro.Intanto stasera nuovo test con le immatricolazioni in Italia per il mese di dicembre. Come ogni inizio mese, oggi alle 18 il ministero dei Trasporti diffonderà i dati sulle immatricolazioni di autovetture in dicembre.