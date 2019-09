Fca: profondo rosso immatricolazioni in Europa, -26,5% ad agosto. Cali a doppia cifra anche per Jeep

Daniela La Cava 18 settembre 2019 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Immatricolazioni in forte contrazione in Europa per Fiat Chrysler Automobiles (Fca) che fa peggio del mercato. Stando ai dati diffusi da Acea, nell'area Ue+Efta il gruppo guidato da Mike Manley ha registrato ad agosto una flessione delle immatricolazioni a quota 54.101 vetture, registrando un -26,5 per cento. Giù la quota di mercato che passa dal 6,3% dell'agosto 2018 all'attuale 5 per cento. Segno meno per tutti i marchi del gruppo, fatta eccezione per Lancia/Chrysler che strappa un +90,1%. Il brand Fiat e quello Jeep hanno invece evidenziato un calo rispettivamente del 26% e del 19,6%, con Alfa Romeo che ha chiuso il mese con un tonfo di oltre il 60 per cento. In rosso anche il bilancio dei primi 8 mesi dell'anno, con le immatricolazioni che sono scese 12,1% e la quota di mercato che scende al 6,2% dal precedente 6,8 per cento.