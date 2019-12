Fca produrrà in Italia nuovi veicoli ibridi ed elettrici. Firmato accordo al Mise

Alessandra Caparello 6 dicembre 2019 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles si impegna a produrre in Italia nuove tipologie di veicolo, ibrido e elettrico, che vanno nella direzione della transizione ecosostenibile del settore automotive. Così rende noto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli dalla sua pagina Facebook al termine della cerimonia di sottoscrizione dell’accordo con Fca, Regione Basilicata, Regione Piemonte e Invitalia, tenutasi stamani.Nel dettaglio, precisa il Ministero, 136,6 milioni di euro di investimenti sono dedicati alla realizzazione di produzioni innovative negli stabilimenti di Melfi (PZ), Orbassano (TO) e Torino (il Mirafiori Technical Center) entro il 2022. Di questi, il MiSE mette a disposizione circa 27 milioni di euro di agevolazioni per l’acquisto di macchinari e impianti con la Transizione 4.0. “Investimenti che, oltre ad andare nella direzione di supporto alle imprese per l’innovazione, avranno un importante impatto sia sulla garanzia dei livelli occupazionali, sia sulla formazione dei lavoratori che saranno coinvolti in nuovi metodi di produzione” continua il ministro. “Sono orgoglioso di aver sottoscritto questo accordo di sviluppo che rappresenta anche una importante svolta economica e occupazionale sui territori” conclude.