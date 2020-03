Fca: positicipata riapertura impianti in Nord America

Daniela La Cava 27 marzo 2020 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha fatto sapere che la riapertura degli impianti negli Stati Uniti e in Canada, nonché le operazioni della sede centrale, verrà positivcipata almeno fino al 14 aprile. I centri di distribuzione Mopar, ritenuti essenziali per mantenere i primi soccorritori e i veicoli commerciali in circolazione, continueranno, invece, a operare con volontari retribuiti. Fca ha poi aggiunto, per quanto riguarda il Messico, che "sarà soggetto di un annuncio separato".