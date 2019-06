Fca: per Imi serve un’alleanza con un ‘player forte’ nella mobilità elettrica

Daniela La Cava 14 giugno 2019 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Seduta senza verve per Fca a Piazza Affari. Nel giorno dell'annuncio degli accordi sulla mobilità elettrica, raggiunti con due big dell’energia in Europa, Engie ed Enel X, non riesce a strappare un segno positivo, con il titolo che cede lo 0,37% a 11,85 euro.Due accordi lo sviluppo di nuove soluzioni dedicate alla mobilità elettrica a sostegno della produzione e commercializzazione dei modelli ibridi plug-in e a batteria che gli analisti di Banca Imi giudicano positivi "a livello qualitativo", ma non si attendono "un impatto immediato e significativo sui fondamentali del gruppo". Gli esperti della banca, che confermano il rating buy su Fca, aggiungono in merito alla partnership: "Continuiamo a credere che per migliorare il suo posizionamento nelle tecnologie nell'elettrico, Fca avrebbe bisogno di allearsi con un player dell'auto più forte nel campo dei veicoli elettrici".