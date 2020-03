Fca, ottenuta linea di credito aggiuntiva per 3,5 miliardi

Valeria Panigada 26 marzo 2020 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha sottoscritto con due banche una nuova linea di credito, che sarà a disposizione per le generali esigenzeaziendali e per i fabbisogni legati al capitale di funzionamento del gruppo. La linea di credito può essere tirata in una singola tranche di 3,5 miliardi, con durata iniziale di 12 mesi e con la possibilità di un’estensione per un periodo di ulteriori 6 mesi alla scadenza del primo anno dalla firma. Il nuovo finanziamento si aggiunge alle linee di credito in essere per 7,7 miliardi, incluse le linee bilaterali del valore di 1,5 miliardi che la Fca ha cominciato ad utilizzare. "L’operazione - si legge nella nota - conferma il forte sostegno dalle principali banche di relazione internazionali di Fca nelle straordinarie circostanze dell’attuale momento".