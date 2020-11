Fca: oggi decisione del Tar Lazio sul prestito da 6,3 mld. Codacons, l'importo per finanziare 2 Decreti Ristoro

Redazione Finanza 18 novembre 2020 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

La seconda sezione del Tar del Lazio deciderà oggi sul ricorso promosso dal Codacons contro il prestito con garanzia Sace da 6,3 miliardi di euro ottenuto da Fca Italy. I giudici amministrativi saranno chiamati a pronunciarsi sul maxi-finanziamento garantito dallo Stato richiesto dall’azienda, decidendo sull’istanza promossa dal Codacons secondo cui appare illegittimo l’accesso al credito per le aziende che hanno sede in Italia ma sono controllate da gruppi esteri, e che sempre all’estero distribuiscono dividendi ai soci e pagano le tasse sugli utili. Dinanzi al Tar il Codacons chiederà oggi di accertare se la società fosse davvero in crisi di liquidità, e la sussistenza dei requisiti per accedere al prestito.“In un momento di grave emergenza come quello vissuto dal nostro paese concedere 6,3 miliardi ad una azienda di fatto straniera appare assurdo – afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – Basti pensare che con il corrispettivo del prestito concesso sarebbe stato possibile finanziare due Decreti Ristoro in favore delle imprese italiane danneggiate dal Covid, o creare quasi 79mila posti di terapia intensiva negli ospedali italiani”.