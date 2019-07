Fca: nuove nomine in Maserati, Davide Grasso entra nel team e Harald Wester amplia ruolo

Valeria Panigada 4 luglio 2019 - 07:47

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha annunciato due cambiamenti nel team di leadership in casa Maserati. Davide Grasso, ex amministratore delegato di Converse (marchio del gruppo Nike) è entrato in Fca e ha assunto il ruolo di Chief Operating Office di Maserati. Grasso entra anche a far parte del Group Executive Council. Allo stesso tempo, Harald Wester ha assunto il ruolo di Executive Chairman di Maserati e le sue responsabilità di responsabile tecnico sono state ampliate per includere le attività di Global Powertrain oltre a quelle di Global Vehicle Engineering del gruppo.In questo ruolo, Wester sarà responsabile di tutte le attività di sviluppo e ingegnerizzazione prodotto rientranti nell’attuale strategia, compresa l’espansione dell’offerta di motorizzazioni a combustione interna e ibride/elettriche.