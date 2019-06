Fca martedì il cda della Renault per l'ok alla fusione

Titta Ferraro 1 giugno 2019 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

E'stato un venerdì difficile per il settore auto con Fca scivolata del 4,76% in Borsa complice l'annuncio di Trump di dazi al Messico. Fiat Chrysler produce in Messico il 100% delle Jeep Compass e Ram Heavy Duty venduti negli Usa con ikl rischio di ripercussioni sull’intera filiera per gli effetti indiretti legati ai componenti che vengono prodotti in Messico e assemblati negli impianti Usa. Intanto sul fronte fusione Fca-Renault, stando a quanto scrive La Repubblica in edicola oggi, èstato fissato per martedì il consiglio di amministrazione di Renault, chiamato a rispondere alla proposta di fusione formulata da Fiat-Chrysler e preparare l’apertura di negoziati esclusivi con il gruppo. Ieri Bruno Le Maire, ministro dell’Economia e fedelissimo del presidente Emmanuel Macron, è tornato a promuovere con forza il progetto, affermando che si tratta di una "reale opportunità per Renault e l’industria automobilistica francese".