Fca: martedì atteso cda Renault per discutere proposta fusione (Afp)

Daniela La Cava 31 maggio 2019 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Dovrebbe tenersi martedì 4 giugno il consiglio di amministrazione di Renault per discutere la proposta di fusione che Fca ha presentato lunedì 27 maggio. È quanto riporta l'agenzia francese Afp. La settimana è iniziata con l'annuncio di Fca dell'invio di una lettera non vincolante al board di Renault proponendo una aggregazione delle rispettive attività nella forma della fusione 50/50. L’aggregazione proposta creerebbe uno dei principali produttori di auto al mondo in termini di fatturato, volumi, redditività e tecnologia.