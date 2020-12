Fca: lettera Elkann ai dipendenti, dure le sfide degli ultimi anni

Daniela La Cava 18 dicembre 2020 - 14:51

"Le sfide che come gruppo abbiamo dovuto affrontare negli ultimi anni sono state incredibilmente dure. Mike ha assunto il comando della nostra azienda in circostanze tra le più difficili, a causa della terribile e prematura scomparsa di Sergio Marchionne nel luglio del 2018, e ci ha condotti fuori da quei giorni bui, guidandoci con il suo esempio". Lo ha dichiarato John Elkann, presidente di Fca, nella lettera indirizzata ai dipendenti. "L'anno successivo, il 2019, ci ha messo alla prova con nuove sfide ma, nonostante ciò, siamo riusciti a concluderlo siglando la nostra storica fusione con groupe PSA e ottenendo ancora una volta risultati eccellenti", ha aggiunto Elkann sottolineando che "il 2020, un anno che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, ha richiesto a tutti noi di reinventare il nostro modo di lavorare e, di nuovo, Mike ci ha guidati mettendosi in prima linea, determinato a proteggere voi e il vostro lavoro, stando vicino alle nostre comunità e facendo in modo che, con il contributo di tutti, la performance della nostra azienda raggiungesse i massimi livelli".