Fca: lettera Elkann ai dipendenti, Stellantis segna nuova capitolo. Manley con Tavares

Daniela La Cava 18 dicembre 2020 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

"Ci stiamo avvicinando alla fine del 2020 – un anno come non ne abbiamo mai visti – e allo stesso tempo manca ormai poco al giorno della creazione di Stellantis, che segnerà l’inizio di un nuovo capitolo per noi". Inizia così la lettera di Jonh Elkann, presidente di Fca, indirizzata ai dipendenti."Come sapete, è stato concordato che Carlos Tavares diventerà il ceo della nuova società e che Mike Manley svolgerà un ruolo fondamentale nel futuro successo di Stellantis. L’intesa e la comunanza di vedute che si sono instaurate da subito tra Mike e Carlos – frutto anche di un'amicizia lavorativa di lunga data – si sono rivelate fondamentali durante ogni fase delle trattative con Groupe PSA e continueranno ad esserlo in futuro", ha aggiunto Elkann sottolineando che "Mike fin dall’inizio si è fatto promotore del potenziale straordinario che questa fusione ha di cambiare le dinamiche del settore. Ha dato impulso all’intero processo e al fantastico lavoro fatto dai team di FCA in collaborazione con le loro controparti in PSA – che presto saranno i nostri colleghi – da prima dell’annuncio della fusione, un anno fa, fino ad oggi, esattamente dodici mesi dopo".