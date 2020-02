Fca: installati pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica a Mirafiori

Valeria Panigada 17 febbraio 2020 - 12:32

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) prosegue nella sostenibilità dello stabilimento di Mirafiori. Il gruppo ha annunciato oggi l'installazione di Solar Power Production Units, con pannelli fotovoltaici sui tetti di diversi edifici per una superficie totale di 120.000 metri quadrati e a copertura di 1.750 parcheggi (30.000 metri quadrati), in grado di produrre 15 MW di elettricità, contribuendo alla riduzione delle emissioni per oltre 5.000 tons di CO2 e fornendo energia sostenibile per la carica dei modelli elettrificati prodotti nel sito. Il progetto relativo ai tetti sarà svolto in partnership con Edison mentre quello dei parcheggi sarà realizzato in cooperazione con Engie. A questa iniziativa si aggiunge anche l'installazione di 850 colonnine di ricarica nell’intero polo di Torino. In particolare, 750 punti di ricarica saranno destinati ai parcheggi dipendenti.I nuovi progetti si inseriscono nel piano investimenti per il polo produttivo di Torino nell’ambito del piano industriale per l’Italia 2019-2021 in cui sono previste complessivamente risorse finanziarie per 5 miliardi di euro, di cui 2 miliardi sono stati finora spesi. Nel frattempo, per rispondere alle esigenze generate dal lancio dei nuovi prodotti, Fca ha avviato l’assunzione di un centinaio di risorse con profili specialisti.