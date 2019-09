Fca in rialzo in Borsa dopo voci su possibili modifiche dell'alleanza Nissan-Renault

Alessandra Caparello 3 settembre 2019 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Accelera in Borsa il titolo FCA che al momento segna +1,23% dopo le voci di possibili modifiche all’alleanza Nissan-Renault. E’ Automotive News a citare un’intervista di Martin Vial, numero uno delle partecipazioni statali in Francia secondo cui il governo parigino potrebbe aprire ad una rinegoziazione, quindi a potenziali cambiamenti degli equilibri delle proprietà incrociate di Nissan e Renault, che fanno parte dell'alleanza a tre con la giapponese Mitsubishi. A giugno il presidente Emmanuel Macron aveva escluso tale ipotesi. “Le modifiche all’accordo potrebbero essere possibili se il risultato fosse una creazione di guadagno per lo Stato francese – ha dichiarato Vial – Rafforzare i progetti comuni è la massima priorità, è questo che i dirigenti di entrambi i gruppi stanno cercando. Per il resto, se l’obiettivo comune è il futuro dello Stato francese, perché no”. Tuttavia Vial ha precisato che al momento non sembrano esserci nuove trattative in corso tra Fca e Renault per una possibile fusione dopo i falliti tentativi dei mesi scorsi. “Per quanto ne so – ha precisato Vial - Fiat e Renault non hanno ripreso i colloqui per un’eventuale alleanza. Si tratta di legami sensati che però non possono essere portati a termine se il parere di Nissan, il primo partner storico di Renault, è contrario”.