Fca: in manovra gli incentivi al settore auto fino a giugno 2021, le implicazioni per Stellantis

Valeria Panigada 28 dicembre 2020 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Nella Manovra approvata alla Camera è stato confermato lo stanziamento di 420 milioni per incentivi per il settore auto che dureranno fino a giugno 2021 con una quota rilevante per le motorizzazioni elettriche. Quali implicazioni per Fiat Chrysler Automobiles (Fca)? Per Stellantis il mercato italiano vale circa il 9% dei volumi. ma secondo gli analisti di Equita, allo stato attuale PSA potrebbe beneficiarne più di Fca in quanto ha una gamma elettrica più ricca. "Restiamo dell'idea che gli incentivi fiscali possano essere utili per traghettare il mercato in questa fase di incertezza - affermano dalla sim milanese - ma tipicamente ripropongono il problema al loro esaurimento". Intanto il titolo Fca viaggia sereno a Piazza Affari segnando un progresso dello 0,8% in area 14,8 euro. Equita ha su Fca un rating buy (acquistare) con target price a 20,5 euro.