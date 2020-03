Fca: immatricolazioni in calo del 6,9% a febbraio in Europa, stabile al 7% quota mercato

Daniela La Cava 18 marzo 2020 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Immatricolazioni in calo, ma con un rallentamento meno marcato rispetto al mercato per Fca. Il gruppo italo-americano ha archiviato il mese passato con una contrazione del 6,9% nell'Unione Europea+Efta+Uk a quota 74.852 veicoli venduti, mentre la quota di mercato è restata stabile al 7 per cento. Il consuntivo del primo bimestre è stato chiuso con una flessione del 6,6%. Nel mese ribassi a due cifre per Jeep che ha segnato un -32,6% e per Alfa Romeo a -21,5%, mentre Fiat strappa un +1,6 per cento.Per l'intero mercato il mese di febbraio è stato mandato in archivio con le immatricolazioni totali (UE+Efta+UK) che hanno mostrato un calo del 7,2% a 1.066.794 veicoli. Il consuntivo del primo bimestre ha registrato 2.202.010 immatricolazioni, con un calo del 7,3%.