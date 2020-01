Fca: immatricolazioni in Europa salite del 14% a dicembre, meno del mercato

Valeria Panigada 16 gennaio 2020 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha chiuso il 2019 in Europa con le vendite in crescita. Il gruppo ha immatricolato a dicembre oltre 69.400 vetture, il 13,8% in più rispetto allo stesso mese del 2018 per una quota del 5,5%. Tuttavia l'aumento è inferiore a quello del mercato che ha visto un rialzo di oltre il 21%. Sono invece quasi 946.600 le registrazioni di auto Fca in tutto il 2019, chiuso con una quota del 6%.