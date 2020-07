Fca: immatricolazioni in Europa giù del 28,2% a giugno, peggio del mercato

Valeria Panigada 16 luglio 2020 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha evidenziato a giugno un calo delle immatricolazioni in Europa (Ue+UK+Efta) del 28,1% rispetto all'anno prima, facendo peggio del -24,1% del mercato. La quota di mercato si è rsitretta passando dal 6,1 al 5,7 per cento in un anno. Tra i singoli marchi, pesante il calo di Alfa Romeo e Jeep, che hanno riportato una contrazione delle vendite di oltre il 30 per cento.