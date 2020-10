Fca: immatricolazioni auto in Europa +11,8% a settembre, meglio del mercato

Valeria Panigada 16 ottobre 2020 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

Vendite più forti del mercato per Fiat Chrysler Automobiles (Fca). La casa ha evidenziato a settembre 77.807 immatricolazioni in Europa, in aumento dell'11,8% rispetto al corrispondente mese del 2019, facendo meglio del +1,1% del mercato. La sua quota è così salita da 5,4 a 6%. Tra i singoli marchi del gruppo, in evidenza Jeep con un +24,7% di nuove immatricolazioni il mese scorso. Rimane invece debole Alfa Romeo che registra un -1,3%.