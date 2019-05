Fca: immatricolazioni Ue+Efta giù del 3% ad aprile, segno meno anche per Jeep

Daniela La Cava 17 maggio 2019 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Vendite in calo per Fiat Chrysler Automobiles (Fca) in Europa. Il gruppo guidato da Mike Manley ha mandato in archivio il mese di aprile con poco meno di 88.800 vetture immatricolate in Ue+Efta, registrando una contrazione del 3% rispetto al -0,5% del mercato. Nel mese la quota di mercato è scesa dal 6,8% al 6,6%, ma in aumento rispetto al 6% di marzo 2019. E sono quasi 348.700 le immatricolazioni nel primo quadrimestre dell’anno (-8,8% a/a), con una quota al 6,3% dal precedente 6,8 per cento. Da segnalare, tra i singoli brand, il segno meno di Jeep che ha chiuso il mese di aprile a -5,3%, mentre Lancia/Chrysler ha messo a segno una crescita a doppia cifra (+30%). Per Jeep indicazioni migliori arrivano dal saldo dei primi quattro mesi, con le vendite europee che sono aumentate del 7,1% rispetto al 2018. Nello stesso periodo si sono registrati progressi per numerosi modelli: Wrangler (+88,2%), Cherokee (+24,85%), Renegade (+6,95%) e Compass (+3,7%)