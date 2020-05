Fca: fusione con PSA entro inzio 2021, nuova guidance quando ci sarà chiarezza su impatto Covid

Titta Ferraro 5 maggio 2020 - 13:26

MILANO (Finanza.com)

Fca e PSA confermano l’impegno a chiudere la fusione paritetica (50/50) entro la fine del 2020 o all’inizio del 2021.Il Lingotto conferma inoltre che, a causa del protrarsi dell’incertezza sulle condizioni di mercato e delle restrizioni all’operatività in essere a livello regionale in relazione all’evolversi della pandemia da COVID-19, il Gruppo fornirà un aggiornamento sulla guidance per il 2020 non appena vi sia una maggiore visibilità dell’impatto complessivo della crisi.