Fca: firmata intesa con Engie EPS per creare jv nel settore della e-Mobility

Valeria Panigada 12 novembre 2020 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Fca Italy, società interamente controllata da Fiat Chrysler Automobiles (Fca), ed Engie EPS, player tecnologico italiano dell’energy storage, hanno stipulato un Memorandum d’Intesa volto a costituire una joint venture per creare un’azienda leader nel panorama europeo della e-Mobility.L’accordo darà quindi vita a un nuovo player tecnologico italiano dell’e-Mobility, che offrirà ai clienti europei di veicoli elettrici una gamma completa di prodotti e soluzioni, come infrastrutture di ricarica residenziali, commerciali e pubbliche e pacchetti di energia verde che consentiranno ai clienti di ricaricare il proprio veicolo a casa, o in qualsiasi punto di ricarica pubblico di tutta Europa, con un semplice abbonamento a canone mensile fisso.La transazione sarà soggetta alle condizioni standard previste per questo tipo di operazioni e a tutte le necessarie approvazioni da parte delle autorità e delle istituzioni competenti. Le due parti prevedono di firmare l’intera serie di accordi entro la fine dell’anno e di costituire la joint venture nel primo trimestre del 2021.