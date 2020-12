Fca festeggia ok antitrust Ue a fusione con Psa: analisti dicono ancora buy

Redazione Finanza 22 dicembre 2020 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per Fca a Piazza Affari dove mostra un rialzo di circa il 2% a 14,57 euro. A sostenere il titolo la notizia che Fca e la francese PSA hanno ottenuto il via libera dell'antitrust dell'UE per la loro fusione che andrà a creare il quarto maggiore gruppo auto mondiale. Si va verso la creazione di Stellantis. Una notizia che è stata accolta positivamente anche dagli analisti. "A questo punto - sottolineano gli analisti di Equita che mantengono un rating buy su Fca - mancano solo le approvazioni della autorità di Turchia, Ucraina e Cile, da ritenere comunque marginali e non tali da causare ritardi alla fusione che riteniamo possa diventare efficace entro gennaio (probabilmente anche il 15 gennaio); prima dell’efficacia verrà pagato il dividendo straordinario da parte di Fca pari a 1,8 euro per azione". Anche gli esperti di Intesa Sanpaolo confermano la raccomandazione di acquisto sul gruppo guidato da Mike Manley e commentando il via libera dell'Antitrust europeo scrivono che sebbene la notizia fosse attesa "è positiva in quanto accelera la finalizzazione del processo di fusione tra Fca e Psa e la creazione di Stellantis". I due gruppi, ricordano da Intesa, dovrebbero tenere la rispettiva assemblea degli azionisti il 4 gennaio e la finalizzazione della fusione potrebbe avvenire tra la fine di gennaio e le prime settimane di febbraio, anche in anticipo rispetto al calendario previsto (fine del primo trimestre 2021).