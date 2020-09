Fca dovrà pagare sanzione da 9,5 mln dollari, raggiunto accordo con la Sec Usa sulle emissioni

Valeria Panigada 29 settembre 2020 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha raggiunto un accordo con la U.S. Securities and Exchange Commission, la Consob americana, per chiudere l’inchiesta sulle emissioni risalente a inizio 2016. L’intesa prevede il pagamento di una sanzione di 9,5 milioni di dollari. Lo ha confermato la stessa Fca, senza commentare questa multa derivante dallo scandalo delle emissioni inquinanti dei motori diesel.