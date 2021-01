Fca: dividendo straordinario condizionato di 1,84 euro per azione

Redazione Finanza 4 gennaio 2021 - 17:10

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha annunciato che il consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo straordinario condizionato di 1,84 euro per azione ordinaria corrispondente a una distribuzione complessiva di circa 2,9 miliardi di euro. "La data di legittimazione a percepire il dividendo straordinario (record date) per i titolari di azioni ordinarie Fca sarà venerdì 15 gennaio 2021", si legge nella nota del gruppo italo-americano dell'auto.Proprio oggi Fca e Peugeot hanno annunciato che prevedono di completare la fusione proposta sabato 16 gennaio 2021. Il pagamento del dividendo straordinario è condizionato a un ulteriore annuncio che confermi che tutti i necessari adempimenti societari propedeutici al completamento della fusione sono stati espletati e che il dividendo straordinario è diventato incondizionato. Tale annuncio, indica la società, è previsto entro mercoledì 13 gennaio 2021. In assenza di tale annuncio, il dividendo straordinario non sarà pagabile.Se il dividendo straordinario diventa incondizionato, il calendario della distribuzione straordinaria per entrambi i mercati di quotazione, New York Stock Exchange e Mercato Telematico Azionario sarà: ex-date giovedì 14 gennaio 2021; e record date venerdì 15 gennaio 2021. Nella nota si indica che si prevede che il dividendo straordinario sia messo in pagamento al più presto successivamente al perfezionamento della fusione, e Fca annuncerà la data di pagamento a tempo debito. Al fine di coordinare il regolamento sul Nyse e sull’MTA del dividendo straordinario pagabile agli azionisti Fca legittimati precedentemente alla fusione a percepirlo, si prevede che la ex-date e la record date cadano al di fuori delle normali tempistiche di regolamento di Borsa Italiana, come concordato con Borsa Italiana."Sebbene il dividendo straordinario verrà posto in pagamento successivamente al perfezionamento della fusione, onde evitare ogni dubbio si precisa che il dividendo straordinario non sarà pagabile su azioni Stellantis emesse a favore dei precedenti azionisti di Groupe Psa al momento dell’efficacia della fusione o ad altri azionisti che acquisteranno azioni Stellantis successivamente all’efficacia della fusione", conclude la nota.