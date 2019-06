Fca, dimezzata la produzione nei siti di Mirafiori e Grugliasco (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 21 giugno 2019 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Volumi produttivi di Fca, dimezzati, rispetto allo scorso anno, negli stabilimenti di Mirafiori e Grugliasco. E' di questo che, stando al Sole 24 Ore, si è parlato nell'incontro di ieri avvenuto tra la sindaca Chiara Appendino, il neo presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e i vertici di Fiat Chrysler. La sindaca Appendino ha commentato l'incontro, affermando che "Fca ha confermato il piano di investimenti da 5 miliardi e la piena occupazione negli stabilimenti fino al 2022" , mentre il presidente Cirio ha ribadito l'importanza della nuova piattaforma che Fiat Chrysler sta realizzando nel plant di Mirafiori, destinata alle nuove motorizzazioni green, in particolare alla 500 full electric.«Negli stabilimenti Fca – conferma una nota diffusa dal Gruppo alla fine dell'incontro a Palazzo di Città – sono già da tempo in corso le attività di installazione delle nuove piattaforme standard per le motorizzazioni elettiche e ibride».Tuttavia, il trend produttivo di FCA desta qualche preoccupazione.Il quotidiano finanziario riporta che "per il Piemonte, in particolare per Mirafiori e Grugliasco, poli di riferimento per Maserati, questo calo già l'anno scorso ha registrato livelli preoccupanti: nel 2018 a Mirafiori sono state prodotte quasi 29mila vetture (dati elaborati dalla Fim-Cisl), il 40% in meno dell'anno prima, a Grugliasco il calo è stato del 30%, per un totale di 14.171 vetture".