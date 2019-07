Fca dice sì al salario minimo (Il Sole 24 Ore)

Titta Ferraro 30 luglio 2019 - 08:31

L'introduzione del salario minimo legale, osteggiata da quasi tutte le parti sociali, trova invece il sostegno di FCA che promuove la proposta. "In una recente audizione informale alla commissione Lavoro della Camera è intervenuto il responsabile delle relazioni industriali di Fca, Pietro De Biasi. "Proprio l’Italia, purtroppo afflitta da ampie fasce di lavoro nero (e grigio) e da un tessuto economico caratterizzato dal predominare della piccola e piccolissima impresa – si legge nel testo secondo quanto riporta oggi Il Sole 24 Ore – più di altri paesi avrebbe bisogno di una diretta definizione legislativa del salario minimo, magari assistita da una tutela non solo amministrativa ma anche penale". L’attribuzione per via legale dell’efficacia erga omnes ai contratti nazionali di settore, prevista da diverse proposte di legge e caldeggiata dai sindacati, per Fca "non supera i problemi odierni e ne pone altri", a partire dalla selezione dei contratti di riferimento tra le centinaia di contratti collettivi nazionali esistenti, a cui affidare la tutela dei livelli retributivi minimi perchè hanno una maggiore rappresentatività comparativa rispetto ad altri.