Fca: debutta ricarica elettrica 'facile' grazie all’Easy Wallbox di Engie Eps

Daniela La Cava 26 febbraio 2020 - 13:58

MILANO (Finanza.com)

Debutta la ricarica elettrica facile di Fca grazie all’Easy Wallbox di Engie Eps, un dispositivo per ricaricare a casa le auto elettriche o ibride plug-in senza problemi. E' infatti possibile ricaricare immediatamente la vettura nuova appena ritirata dalla concessionaria, senza nessuna modifica all’impianto elettrico. Il nuovo dispositivo di ricarica di Engie Eps è plug-and-play – come fosse un elettrodomestico – ed è immediatamente funzionante, aspetto fondamentale per la diffusione dell’elettrificazione domestica.“Il cammino intrapreso – ha illustrato Roberto Di Stefano, responsabile di e-Mobility in Fca – non è la semplice elettrificazione dei veicoli, ma un modo completamente differente di intendere l’uso dell’auto e la mobilità in generale”.