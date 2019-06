Fca corre sui massimi di giornata (+4%), mercato scommette sul sì di Renault

simone borghi 4 giugno 2019 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

Fca viaggia sui massimi di giornata in rialzo di quasi il 4% a 11,8 euro, dopo aver chiuso cinque sedute consecutive in calo. Seduta euforica anche per Renault che a Parigi scatta del 5% tornando a quota 57 euro. Oggi il cda di Renault si prepara a esaminare l’offerta di fusione della casa automobilistica italo-americana, dopo che, secondo fonti di mercato, Fca avrebbe trovato un accordo con il governo francese durante la notte.La Francia, maggiore azionista del gruppo del Diamante con il 15%, ha fatto pressione per avere un posto nel nuovo cda, un effettivo diritto di veto sulla nomina degli amministratori delegati, la scelta della sede operativa a Parigi e l'estensione delle garanzie occupazionali a 4 anni. Questi paletti si aggiungono alle quattro condizioni già poste dal ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire (cioè il mantenimento dell'asse Renault-Nissan, il mantenimento dei siti industriali e della forza lavoro, una governance equilibrata tra le due parti, la partecipazione a progetti europei sull'auto elettrica).Secondo le indiscrezioni, dopo i colloqui a tarda notte con il presidente di Fca John Elkann, Parigi ha accettato uno dei quattro posti in cda assegnati a Renault, bilanciati da quattro rappresentanti di Fca. Le voci riferiscono anche che Renault avrebbe anche ceduto uno dei suoi due posti nel comitato nomine (formato da quattro membri) allo stato francese.Il mercato quindi sta scommettendo che il compromesso sull’influenza che il governo francese eserciterà sulla nuova entità potrebbe spianare la strada al via libera da parte del cda Renault a un accordo quadro che porti al lungo processo per la fusione tra le due case automobilistiche.