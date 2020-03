Fca annaspa sui minimi da agosto 2017, da inizio anno tonfo del 22%

Titta Ferraro 6 marzo 2020 - 14:36

Nuovi minimi a oltre 2 anni e mezzo per FCA. Il titolo del colosso auto risulta tra i più penalizzati in questa fase di forte incertezza sui mercati; per il gruppo si prospetta un peggioramento dei volumi di vendita nei prossimi mesi.Il titolo del colosso auto cede oggi oltre il 3% in area 10,5 euro, viaggiando ai minimi da agosto 2017. Da inizio anno il titolo segna una flessione di oltre il 22% con l'emergenza coronavirus sta alimentando le attese di un forte rallentamento del mercato auto a livello globale.Fiat Chrysler ieri ha annunciato che investirà 300 milioni di dollari per riutilizzare lo stabilimento di Kokomo, nell’Indiana, per realizzare il motore GME-T4, attualmente utilizzato per le Jeep Wrangler e Cherokee.