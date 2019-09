Fca, ancora vendite a Piazza Affari: titolo resta sotto quota 12 euro

Daniela La Cava 25 settembre 2019 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Ancora una seduta sotto le vendite per Fca a Piazza Affari, dove il titolo sta cedendo circa il 2% a 11,70 euro."Ieri un manager Fca basato a Detroit è stato arrestato per aver violato la legge Usa con riferimento alle emissioni dei motori diesel - ricordano gli analisti di Equita -. Dato che Fca ha siglato un accordo tombale per la questione del dieselgate riteniamo che non ci siano potenziali rischi per la società, a meno che emergano nuove imputazioni non considerate in passato". Sempre ieri Fca è stata condannata a pagare 30 milioni per una questione fiscale risalente al 2012. "La società ha annunciato il ricorso che riteniamo richieda più di un anno", aggiungono da Equita che ha un rating buy su Fca.