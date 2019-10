Fca: a Mirafiori la prima 500 elettrica e a Melfi le versione ibride di Jeep Renegad e Compass

Alessandra Caparello 17 ottobre 2019 - 16:57

MILANO

Svolta green per la Fca. Oggi allo stabilimento di Mirafiori ha visto la luce la prima 500 elettrica e da metà 2020 partirà a Melfi la produzione delle versioni ibride plug in delle Jeep Renegad e Compass. La 500 elettrica sarà in vendita dal 2020 mentre la versione Compass sarà destinata solo al mercato Emea, ossia Europa, Medio Oriente e Africa. La Compass tradizionale per il resto del mercato continuerà a essere prodotta oltre che a Melfi anche in Messico, Brasile, Cina e India.