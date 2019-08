Fca: Manley, "porte ancora aperte per un possibile merger con Renault"

Daniela La Cava 6 agosto 2019 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

C'è ancora voglia di portare avanti un'operazione di fusione tra Fca e Renault. La conferma arriva dalle parole rilasciate in una intervista al quotidiano inglese "Financial Times" dall'a.d. di Fca, Mike Manley, che sarebbe pronto a riavviare i colloqui per una fusione con il gruppo francese.Nonostante esistano dei significativi ostacoli a un accordo, Manley ha dichiarato che Fca è ancora "interessata a sentire" Renault, aggiungendo che una fusione offre "sinergie significative" e che "la logica industriale che era presente in precedenza, c'è ancora". "Se le circostanze dovessero cambiare, allora forse i sogni si incontrano e le cose possono accadere", ha aggiunto il manager.