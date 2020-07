Fca: Equita conferma buy, giudice respinge causa Gm

Daniela La Cava 9 luglio 2020 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

Debolezza per Fca a Piazza Affari, dove mostra un calo di circa lo 0,8% in linea con le performance dell'indice Ftse Mib. Tra le notizie in primo piano per il gruppo dell'auto italo-americano c’è la decisione del giudice federale di Detroit che ha respinto la causa intentata da Gm lo scorso novembre nei confronti di Fca su presunte tangenti ai sindacati. Per il giudice il gruppo Usa guidato da Mary Barra non ha dimostrato di essere stato direttamente danneggiato. "Sebbene Gm minacci di proseguire nell'azione legale - scrive Equita - viene rimossa una potenziale minaccia che comunque non avevamo mai considerato nella nostra valutazione e Psa non ha mai dichiarato di considerarla di intralcio per la fusione". Equita ha confermato il rating buy e il target price di 9,9 euro su Fca.